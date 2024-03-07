«Адаптируйся или умри». Пол Эспаргаро — о командах MotoGP

Испанский мотогонщик, чемпион мира MotoGP в классе Moto2, с недавних пор тестер КТМ, эксперт и комментатор DAZN Поль Эспаргаро заявил, что гоночной серии предстоит пройти через аэродинамическую революцию и что командам придётся адаптироваться под изменения, или их ждёт крах.

«Аэродинамика начинает иметь очень большое значение в мотогонках. Без большого внимания этому аспекту уже сложно быть быстрым и конкурентоспособным. Раньше самым важным были двигатель, подвеска, электроника, шасси. Сейчас больше всего работают над аэродинамикой, потому что она позволяет заставить байк работать так, как вам нужно: лучше ускоряться, поворачивать. Она затрагивает все части мотоцикла, а значит, с её помощью можно убрать слабые и улучшить сильные качества байка.

И это, я считаю, только начало. Мы находимся на заре аэродинамического бума в MotoGP. Посмотрите на Формулу-1, мы отстаём от них на пару лет, но там значение аэродинамики только растёт. Нам нельзя ограничивать команды в этой сфере. Несправедливо ограничить, например, Ducati, которая с точки зрения аэродинамики лучше остальных. Это несправедливо, потому что они инвестируют в это больше других. Так что соперникам нужно адаптироваться или умереть», — приводит слова Поля Эспаргаро издание As.