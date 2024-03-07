Джордж Расселл: неисправность системы охлаждения стоила нам 15 секунд в Бахрейне

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что неисправность системы охлаждения на машинах его команды на Гран-при Бахрейна стоила им как минимум 15 секунд.

«Я думаю, наш темп во второй практике был релевантным. Наверное, не все ехали тогда на максимуме, но мы были действительно быстры.

Затем в гонке у нас неожиданно возникли серьёзные проблемы с охлаждением. Только из-за перегрева батареи и потери мощности мы потеряли как минимум 15 секунд. Скорее всего, больше, если учесть влияние этой проблемы на шины.

В борьбе с Пересом в начале гонки мне была важна каждая секунда. Мы вполне могли бы побороться за второе место или за подиум с Чеко и Карлосом. Но мы не раскрыли свой истинный потенциал», — приводит слова Расселла Race Fans.