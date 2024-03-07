Джери Хорнер настояла на отстранении обвинявшей её мужа сотрудницы «Ред Булл»

Обвинявшая Кристиана Хорнера сотрудница «Ред Булл» была отстранена от своих обязанностей в команде по требованию Джери Хорнер (Холлиуэлл). Об этом сообщает британское издание The Sun.

Бывшая участница Spice Girls прилетела в Бахрейн, чтобы выразить публичную поддержку своему супругу на фоне громкого скандала. В Бахрейне Джери Хорнер потребовала, чтобы эта самая сотрудница была убрана с глаз, и это произошло – обвинявшая руководителя «Ред Булл» женщина была отстранена с сохранением жалования.

«В данных обстоятельствах невозможно было вести дела как ни в чём не бывало. Должность этой женщины предполагала продолжение ежедневных контактов с Кристианом», — приводит слова своего источника издание.

Впервые об обвинениях Хорнера в неподобающем поведении было сообщено в прошлом месяце, но впоследствии с 50-летнего англичанина были сняты все обвинения.

Накануне появилась информация о том, что эта сотрудница была уволена.