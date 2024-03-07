В Японии начали производить аэромобили. Это совместная разработка Suzuki и SkyDrive

Компания Suzuki Motor Corporation совместно со SkyDrive Inc. запустила серийное производство аэромобилей. Предприятие запущено в городе Ивата в префектуре Сидзуока, сообщает пресс-релиз Suzuki.

Открытие завода по производству SkyDrive SD-05 Фото: SkyDrive

Речь идёт о производстве SkyDrive SD-05 — двухместного пилотируемого летательного аппарата с вертикальным взлётом и посадкой. Максимальная крейсерская скорость SD-05 составляет 100 км/ч, дальность полёта на одном заряде батареи — около 10 км.

SkyDrive SD-05 Фото: SkyDrive

Отмечается, что на этом заводе будут созданы не только серийные SkyDrive SD-05 для продажи частным клиентам, но также тот экземпляр, который будет использоваться на выставке Экспо-2025, которая пройдёт в Японии. Цена SkyDrive SD-05 в Японии — около 200 млн иен (чуть менее $ 1,5 млн).

Проект посадочной станции SkyDrive SD-05 Фото: SkyDrive

Напомним, ранее на выставке Tokyo Motor Show компания Subaru представила аэромобиль с шестью несущими винтами, а кроме того, в Китае начались испытания трёхосного минивэна AeroHT, который создавался в комплекте с летающим модулем.