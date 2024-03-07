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«Как Mario Kart». Леклер пожаловался на трассу ГП Саудовской Аравии из-за летающих пакетов

«Как Mario Kart». Леклер пожаловался на трассу ГП Саудовской Аравии из-за летающих пакетов
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер во время выступления в первой практике Гран-при Саудовской Аравии обратился к команде по радио насчёт трассы.

«Эта трасса… Она как Mario Kart (Серия компьютерных игр в жанре гонок. – Прим. «Чемпионата»). Такое ощущение, что пакеты разбросаны буквально повсюду», — сказал Леклер.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, по итогам первой тренировки в Саудовской Аравии Шарль продемонстрировал пятый результат. Лучшим стал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Вторая практика состоится также сегодня, 7 марта. Её начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Ранее монегаск выразил мнение, что 10 секунд штрафа является слишком жёсткой мерой наказания за нарушения границ трассы.

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