«Как Mario Kart». Леклер пожаловался на трассу ГП Саудовской Аравии из-за летающих пакетов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер во время выступления в первой практике Гран-при Саудовской Аравии обратился к команде по радио насчёт трассы.

«Эта трасса… Она как Mario Kart (Серия компьютерных игр в жанре гонок. – Прим. «Чемпионата»). Такое ощущение, что пакеты разбросаны буквально повсюду», — сказал Леклер.

Фото: Скриншот трансляции

Напомним, по итогам первой тренировки в Саудовской Аравии Шарль продемонстрировал пятый результат. Лучшим стал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Вторая практика состоится также сегодня, 7 марта. Её начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Ранее монегаск выразил мнение, что 10 секунд штрафа является слишком жёсткой мерой наказания за нарушения границ трассы.