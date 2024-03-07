Серхио Перес поддержал Кристиана Хорнера в ситуации со скандалом

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил поддержку руководителю команды Кристиану Хорнеру в связи со скандалом, в который он попал.

«Да, я его поддерживаю. И мне кажется, что вся команда также полностью поддерживает его. Очевидно, он очень важный человек в команде, и работа, которую он проделал за эти годы, говорит сама за себя. Кристиан – ключевой человек в команде, и всё его внимание полностью сосредоточено на гонках.

Я не знаю, что происходит, потому что моя профессия — гонщик. Мне нет дела до политики. Моё дело вести машину настолько быстро, насколько это возможно. Я стараюсь делать всё, что в моих силах, после чего возвращаюсь домой и занимаюсь личными делами. У меня никогда не было ситуации, когда мне приходилось участвовать в чём-то, помимо спорта. Поэтому моя главная задача — выполнить свой профессиональный долг», — приводит слова Переса портал Total Motosport.