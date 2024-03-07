Хорнер сделал заявление о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос относительно вероятности того, что пилот команды Макс Ферстаппен останется в гоночном коллективе. Нынешнее соглашение голландца с командой рассчитано до конца 2028 года.

«Я уверен, что он останется. У нас отличная команда, и он действительно верит в эту команду. Вместе мы многого добились. Он привержен действующему соглашению до 2028 года. Так что и со стороны команды, и со стороны Макса демонстрируется решимость развивать уже достигнутый успех», — сказал Хорнер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен может перейти в «Мерседес». Недавно консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко получил прямой вопрос, ведёт ли отец Макса переговоры с «Мерседесом».