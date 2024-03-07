Хорнер отреагировал на жёсткие высказывания отца Ферстаппена в свой адрес

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал недавние резкие высказывания в свой адрес от отца Макса Ферстаппена Йоса. «Пока он остаётся на своей должности, здесь царит напряжение. Команда находится на грани распада и может взорваться. Так продолжаться не может», — недавно говорил Йос.

«Очевидно, я в курсе комментариев, которые были сделаны. Однако сейчас, как мне кажется, все сосредоточены на будущем. Команда нацелена на защиту обоих титулов, за которые мы так упорно боролись. Мы крайне сосредоточены на будущем, и, как я уже сказал, после гонки в Бахрейне у нас уже состоялись дискуссия, так что теперь мы смотрим только вперёд», — сказал Кристиан на пресс-конференции Гран-при Саудовской Аравии.