Хорнер высказался о своей семье после обвинений от сотрудницы «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о поддержке своей семьи во время скандальной ситуации с обвинением от одной из сотрудниц команды.

«Моя жена, как и моя семья, во всём оказывали мне феноменальную поддержку. Однако теперь достаточно вторгаться в мою семью. Нам нужно двигаться вперёд и сосредоточиться на том, ради чего мы здесь», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, ранее в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Говорилось, что из-за этого Кристиан может развестись с женой. 28 февраля стало известно, что Хорнер оправдан и сохранит должность в команде.