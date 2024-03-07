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Хорнер высказался о своей семье после обвинений от сотрудницы «Ред Булл»

Хорнер высказался о своей семье после обвинений от сотрудницы «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о поддержке своей семьи во время скандальной ситуации с обвинением от одной из сотрудниц команды.

«Моя жена, как и моя семья, во всём оказывали мне феноменальную поддержку. Однако теперь достаточно вторгаться в мою семью. Нам нужно двигаться вперёд и сосредоточиться на том, ради чего мы здесь», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, ранее в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Говорилось, что из-за этого Кристиан может развестись с женой. 28 февраля стало известно, что Хорнер оправдан и сохранит должность в команде.

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