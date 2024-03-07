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Расселл оценил выступление «Мерседеса» после двух тренировок ГП Саудовской Аравии

Расселл оценил выступление «Мерседеса» после двух тренировок ГП Саудовской Аравии
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал выступление в двух свободных практиках Гран-при Саудовской Аравии. По итогам первой тренировки он был четвёртым, а по итогам второй – вторым.

«Было здорово вернуться на эту трассу. Она действительно скоростная, так что ощущения приятные. Наша машина была неидеальна, и вторая сессия получилась немного неровной. Время на одном круге выглядело неплохо. Но пока мы не слишком уверены, где находимся на длинных отрезках.

Мы попробовали разные настройки во время первой практики, а затем внесли некоторые изменения во второй. Целью было попытаться узнать больше о W15. Ещё очень рано делать выводы. Это всего лишь вторая гонка в сезоне и вторая трасса, на которой мы выступили. Давайте посмотрим, что у нас получится завтра», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

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