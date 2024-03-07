Алонсо отреагировал на впечатляющее выступление в двух тренировках ГП Саудовской Аравии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в первых двух тренировках Гран-при Саудовской Аравии. По итогам первой свободной практики испанец показал второй результат. Во второй тренировке Фернандо был лучшим.

«Чувствую себя хорошо, но, очевидно, это всего лишь свободная практика. Как мы видели в прошлом году, а также в Бахрейне, мы оказываемся быстрее на тренировках, чем в квалификации. Думаю, у нас другая стратегия: расход топлива, режимы работы двигателя и так далее. Мы просто продолжаем нашу программу. С машиной не было никаких проблем. Определённо это был хороший четверг для нас», — приводит слова Алонсо пресс-служба Формулы-1.

Третья тренировка и квалификация состоятся 8 марта.