Хорнер объяснил, почему не будет приводить детали скандальной истории после обвинений

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, почему не вправе давать подробные комментарии относительно внутрикомандных разбирательств после обвинений в свой адрес.

«Я думаю, это сложный вопрос, потому что в любой компании существует процесс рассмотрения жалоб. Этот процесс является конфиденциальным, и, к сожалению, я не свободен давать комментарии – из уважения к компании и, конечно же, к другой стороне, поскольку все мы связаны одинаковыми ограничениями. И даже если бы я хотел поговорить об этом, я не могу этого сделать из-за ограничений, связанных с конфиденциальностью», — приводит слова Хорнера Pit Debrief.

Ранее в отношении Хорнера проводилась внутренняя проверка со стороны «Ред Булл». Босса команды обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Впоследствии его оправдали.