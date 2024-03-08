В Великобритании номерной знак в честь Барби продают за рекордную сумму

На британской площадке Absolute Reg продаётся автомобильный регистрационный номер в честь Барби — BAR 8IE. Стоимость такого номера с учётом налогов указана в размере £ 1 048 125 (около $ 1,33 млн).

Уточняется, что номер можно будет закрепить за любым автомобилем, зарегистрированным в Великобритании после 1 января 1967 года. Кроме того, по данным AutoEvolution, если сделка состоится по указанной цене, она станет рекордной в истории страны и вдвое превзойдёт сумму, считающуюся самой крупной в данный момент.

Отметим, что фильм «Барби» стал одним из главных кинохитов 2023 года. Фильм Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях получил восемь номинаций на премию «Оскар» и два «Золотых глобуса».