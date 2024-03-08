Ферстаппен — лучший по итогам третьей тренировки в Джидде, Леклер — 2-й, Перес — 3-й

На трассе в Джидде завершилась третья тренировка второго этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Саудовской Аравии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Третий результат показал Серхио Перес («Ред Булл»).

Дебютан «Феррари» Оливер Берман был 10-м.

Гран-при Саудовской Аравии. Третья свободная практика:

1. Макс Ферстаппен (««Ред Булл») – 1.28,412

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.196

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.494

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.552

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.559

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.626

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.715

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.801

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.856

10. Оливер Берман («Феррари») +0.894

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.073

12. Пьер Гасли («Альпин») +1.134

13. Юки Цунода («РБ») +1.160

14. Эстебан Окон («Альпин») +1.163

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.263

16. Даниэль Риккардо («РБ») +1.328

17. Александер Албон («Уильямс») +1.396

18. Валттери Боттас («Заубер») +1.671

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.327

20. Логан Сарджент («Уильямс»)