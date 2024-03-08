Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — лучший по итогам третьей тренировки в Джидде, Леклер — 2-й, Перес — 3-й

Ферстаппен — лучший по итогам третьей тренировки в Джидде, Леклер — 2-й, Перес — 3-й
Аудио-версия:
Комментарии

На трассе в Джидде завершилась третья тренировка второго этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Саудовской Аравии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Третий результат показал Серхио Перес («Ред Булл»).

Дебютан «Феррари» Оливер Берман был 10-м.

Гран-при Саудовской Аравии. Третья свободная практика:
1. Макс Ферстаппен (««Ред Булл») – 1.28,412
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.196
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.494
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.552
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.559
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.626
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.715
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.801
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.856
10. Оливер Берман («Феррари») +0.894
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.073
12. Пьер Гасли («Альпин») +1.134
13. Юки Цунода («РБ») +1.160
14. Эстебан Окон («Альпин») +1.163
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.263
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1.328
17. Александер Албон («Уильямс») +1.396
18. Валттери Боттас («Заубер») +1.671
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.327
20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Формула-1 2024. Этап 2, Джидда, Саудовская Аравия
Гран-при Саудовской Аравии. Свободная практика 3
08 марта 2024, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:28.412
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.196
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.494
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android