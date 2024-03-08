Ферстаппен — лучший по итогам третьей тренировки в Джидде, Леклер — 2-й, Перес — 3-й

На трассе в Джидде завершилась третья тренировка второго этапа сезона Формулы-1 2024 года – Гран-при Саудовской Аравии. Лучший результат по её итогам продемонстрировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Третий результат показал Серхио Перес («Ред Булл»).
Дебютан «Феррари» Оливер Берман был 10-м.
Гран-при Саудовской Аравии. Третья свободная практика:
1. Макс Ферстаппен (««Ред Булл») – 1.28,412
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.196
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0.494
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.552
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.559
6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.626
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.715
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.801
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.856
10. Оливер Берман («Феррари») +0.894
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.073
12. Пьер Гасли («Альпин») +1.134
13. Юки Цунода («РБ») +1.160
14. Эстебан Окон («Альпин») +1.163
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.263
16. Даниэль Риккардо («РБ») +1.328
17. Александер Албон («Уильямс») +1.396
18. Валттери Боттас («Заубер») +1.671
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +2.327
20. Логан Сарджент («Уильямс»)