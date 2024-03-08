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Флагманская модель Tesla получит больше мощности. Это следует из утечек компании

Флагманская модель Tesla получит больше мощности. Это следует из утечек компании
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Компания Tesla готовит обновлённую версию электромобиля Model 3 Performance, который получит более мощный мотор на задней оси. Такой вывод следует из утекших документов компании, сообщает издание Carscoops. Журналисты отмечают, что пока независимо подтвердить аутентичность данных невозможно.

Тем не менее предполагается, что задний электромотор Model 3 Performance в будущем будет развивать 412 лошадиных сил вместо прежних 340. Таким образом вкупе с прежним передним 215-сильным двигателем силовая установка автомобиля будет суммарно генерировать 627 лошадиных сил.

Напомним, что Илон Маск также обещал представить в этом году новый электромобиль Tesla Roadster, который будет разгоняться до 100 км/ч меньше, чем за секунду. Кроме того, эксперты ожидают от марки некую бюджетную новинку.

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