«У тебя нет времени на раздумья». Фредерик Вассёр — о замене Сайнса на Бермана

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о том, как происходил выбор замены Карлоса Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии.

«Это началось в четверг утром. Карлос почувствовал себя плохо. Мы думали дело в пище. Сегодня утром ему стало гораздо хуже. В пол второго мы сказали Берману что он заменит Сайнса. Я ему сказал: «У тебя нет времени на раздумья».

Я думаю, он хорошо готов к уикэнду, он ведь перед этим завоевал поул в Формуле-2», — сказал Фредерик Вассёр в эфире телеканала Sky Sports.

Испанский гонщик Карлос Сайнс почувствовал себя плохо перед началом второго этапа сезона-2024 Гран-при Саудовской Аравии. Сегодня ему прооперировали аппендикс. Сейчас он в больнице, команда сообщает, что он чувствует себя хорошо.