Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен прокомментировал уверенную победу в квалификации ГП Саудовской Аравии

Макс Ферстаппен прокомментировал уверенную победу в квалификации ГП Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Саудовской Аравии и выразил уверенность, что в завтрашней гонке его машина будет так же хороша.

«Очень хороший для нас день. Мы немного изменили настройки, это придало уверенности в прохождении скоростных поворотов. Тут безумно быстрые повороты! В третьей практике я был очень доволен своим кругом, получил огромное удовольствие, машина вела себя по-настоящему здорово.

Мы знаем, что в Джидде бывают безумные гонки, многое может произойти. Но я уверен, что наша машина завтра будет хороша», — заявил трехкрантый чемпион Формулы-1 в интервью после окончания квалификации.

Гонка Гран-при Саудовской Аравии пройдет завтра, старт в 20:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Ферстаппен взял поул на ГП Саудовской Аравии, Леклер — 2-й, Алонсо — 4-й, Берман — 11-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android