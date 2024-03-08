Макс Ферстаппен прокомментировал уверенную победу в квалификации ГП Саудовской Аравии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Саудовской Аравии и выразил уверенность, что в завтрашней гонке его машина будет так же хороша.

«Очень хороший для нас день. Мы немного изменили настройки, это придало уверенности в прохождении скоростных поворотов. Тут безумно быстрые повороты! В третьей практике я был очень доволен своим кругом, получил огромное удовольствие, машина вела себя по-настоящему здорово.

Мы знаем, что в Джидде бывают безумные гонки, многое может произойти. Но я уверен, что наша машина завтра будет хороша», — заявил трехкрантый чемпион Формулы-1 в интервью после окончания квалификации.

Гонка Гран-при Саудовской Аравии пройдет завтра, старт в 20:00 по московскому времени.