Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Через пару дней я буду очень горд собой». Оливер Берман – о своём дебюте в Ф-1

«Через пару дней я буду очень горд собой». Оливер Берман – о своём дебюте в Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Заменяющий на Гран-при Саудовской Аравии Карлоса Сайнса в составе команды «Феррари» Оливер Берман заявил, что сейчас он немного разочарован своим результатом в квалификации в Джидде, но через пару дней он будет чувствовать гордость за то, что он сделал сегодня.

«На данный момент я не сильно доволен. Внутри я понимаю, что машина была достаточно быстрой, чтобы попасть в третий сегмент, так что я немного разочарован.

Но я знаю, что через пару дней оценивая всю ситуацию, я буду очень горд тем, что мне удалось сделать сегодня. Нашей целью было проехать как можно больше кругов. Особенно учитывая, что я пропустил первые практики. Это была наша цель.

Шины «софт» достаточно мало изнашиваются, поэтому я старался проехать как можно больше кругов в первом сегменте. Второй сегмент был немного хаотичным для меня, я допустил несколько ошибок, поэтому я разочарован», — заявил Оливер Берман в интервью после окончания квалификации.

Материалы по теме
Оливер Берман заменит Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android