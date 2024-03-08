Макс Ферстаппен: Марко — важная часть при принятии решений о будущем, он должен остаться

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на возможный уход из команды советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко. Голландец подчеркнул, что уход Марко может повлиять на будущее самого пилота в австрийском коллективе.

«У меня большое уважение к Хельмуту. Мы так много добились вместе. Я всегда говорил об этом всем в команде. Он — важная часть при принятии мною решений, в том числе когда речь идёт о будущем в команде. Очень важно, чтобы он оставался в команде. Как и все остальные, ведь речь идёт о командной работе.

Важно, чтобы мы сохраняли ключевых сотрудников. Если команда лишается такого столпа, это не хорошо для моей ситуации. Для меня очевидно, что Хельмут должен остаться", — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Total.

Ранее сообщалось, что в контракте Ферстаппена может быть пункт, позволяющий ему разорвать соглашение в случае ухода Марко из «Ред Булл».