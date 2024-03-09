Формула-1, Гран-при Саудовской Аравии — 2024: онлайн-трансляция гонки начнётся в 19:55

Сегодня, 9 марта, на временной уличной трассе в Джидде состоится гонка (50 кругов, 308,450 км) второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Саудовской Аравии. Начало гонки запланировано на 20:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне лидерство в общем зачёте также удерживает голландец. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Итоги квалификации в Джидде:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Серхио Перес («Ред Булл»).

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Ландо Норрис («Макларен»).

7. Джордж Расселл («Мерседес»).

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

9. Юки Цунода («РБ»).

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

11. Оливер Берман («Феррари»).

12. Александер Албон («Уильямс»).

13. Кевин Магнуссен («Хаас»).

14. Даниэль Риккардо («РБ»).

15. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

17. Эстебан Окон («Альпин»).

18. Пьер Гасли («Альпин»).

19. Логан Сарджент («Уильямс»).

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).