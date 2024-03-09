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Авторитетный врач Формулы-1 рассказал о сроках восстановления Сайнса

Авторитетный врач Формулы-1 рассказал о сроках восстановления Сайнса
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Руководитель медицинской бригады Формулы-1 итальянский медик Рикардо Чеккарелли дал прогноз о сроках восстановления пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

«Если не будет осложнений, он сможет вернуться за руль через 10 дней. Я думаю, что к Австралии Сайнс сможет восстановить форму. Разумеется, я не могу точно сказать, как пойдут дела у Карлоса, поскольку не обладаю полной информацией и не работаю с «Феррари», поэтому мои рассуждения носят общий характер», – приводит слова Чеккарелли газета Marca.

8 марта стало известно, что Сайнс перенёс операцию на аппендиксе и не примет участия во втором этапе сезона-2024, Гран-при Саудовской Аравии, из-за проблем со здоровьем. Пилот «Скудерии» перенёс операцию на аппендиксе.

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