«Я не смогу выступать без него». Ферстаппен — о возможном отстранении Хельмута Марко

Трёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказал своё мнение касательно слухов о возможном уходе советника команды Хельмута Марко.

«Я не вижу никаких вариантов, при котором Хельмут покинет команду. Я всегда ясно давал понять, что он должен остаться в команде. Я не могу продолжать выступать без него. Каждый должен продолжать выполнять свою нынешнюю работу, особенно после смерти Дитриха Матешица. У каждого есть конкретные задачи, и я ясно дал понять, что так должно оставаться и в будущем, пока Хельмут жив», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Напомним, вчера стало известно о начале внутреннего расследования в отношении Хельмута Марко из-за распространения персональных данных, которые могут быть связаны с делом Кристиана Хорнера.