Хорнер считает, что «Ред Булл» может побеждать без Ньюи и Ферстаппена — AMuS

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что возможный уход ключевых сотрудников на фоне внутреннего скандала не станет помехой для будущих успехов австрийцев.

«Он серьёзно верит, что может побеждать без Ферстаппена, Ньюи и «Форда», потому что он верит, что сам является архитектором успеха», — приводит Auto Motor und Sport мнение ряда сотрудников «Ред Булл».

Накануне стало известно, что советник «Ред Булл» Хельмут Марко может быть отстранён от работы из-за предположений, что именно он допустил утечку в прессу секретных данных о расследовании в адрес Хорнера. На фоне этой ситуации Марко может покинуть «Ред Булл», что, в свою очередь, грозит разрывом контракта с трёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.