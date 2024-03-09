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Редкую Porsche 1988 года купили за рекордную сумму. Она была самым быстрым серийным авто

Редкую Porsche 1988 года купили за рекордную сумму. Она была самым быстрым серийным авто
Porsche 959 Komfort с пакетом SC Canepa
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На аукционе Broad Arrow, который прошёл на острове Амелия в штате Флорида, продан спорткар Porsche 959 Komfort — один из 266 экземпляров модели, созданной для омологации раллийного автомобиля. Сумма сделки составила $ 3,085 млн, что делает этот экземпляр самым дорогим дорожным Porsche 959 в мире.

Porsche 959 Komfort с пакетом SC Canepa

Porsche 959 Komfort с пакетом SC Canepa

Фото: broadarrowauctions.com

Разработку нового раллийного автомобиля в Porsche начали в 1981 году — и изначально проект назывался Gruppe B, лишь потом он получил название 959. Для омологации модели производитель должен был выпустить по меньшей мере 200 экземпляров дорожной версии — в случае Porsche 959 она появилась в 1985 году.

Porsche 959 Komfort с пакетом SC Canepa

Porsche 959 Komfort с пакетом SC Canepa

Фото: broadarrowauctions.com

Дорожный Porsche 959, оснащённый 450-сильным двигателем объёмом чуть менее трёх литров, был способен разгоняться до 319 км/ч — в 1986-м эта машина стала самым быстрым серийным автомобилем в мире. Правда, уже на следующий год Ruf CTR, выпущенный тиражом в 29 экземпляров, в тесте Auto Motor und Sport достиг 342 км/ч.

Салон Porsche 959 Komfort 1988 года

Салон Porsche 959 Komfort 1988 года

Фото: broadarrowauctions.com

Отметим, что раллийный Porsche 959 выступал на ралли «Дакар», а модифицированная для кольцевых заездов версия выходила на старт гонок на выносливость — в том числе в «24 часах Ле-Мана».

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