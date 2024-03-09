Редкую Porsche 1988 года купили за рекордную сумму. Она была самым быстрым серийным авто

На аукционе Broad Arrow, который прошёл на острове Амелия в штате Флорида, продан спорткар Porsche 959 Komfort — один из 266 экземпляров модели, созданной для омологации раллийного автомобиля. Сумма сделки составила $ 3,085 млн, что делает этот экземпляр самым дорогим дорожным Porsche 959 в мире.

Porsche 959 Komfort с пакетом SC Canepa Фото: broadarrowauctions.com

Разработку нового раллийного автомобиля в Porsche начали в 1981 году — и изначально проект назывался Gruppe B, лишь потом он получил название 959. Для омологации модели производитель должен был выпустить по меньшей мере 200 экземпляров дорожной версии — в случае Porsche 959 она появилась в 1985 году.

Porsche 959 Komfort с пакетом SC Canepa Фото: broadarrowauctions.com

Дорожный Porsche 959, оснащённый 450-сильным двигателем объёмом чуть менее трёх литров, был способен разгоняться до 319 км/ч — в 1986-м эта машина стала самым быстрым серийным автомобилем в мире. Правда, уже на следующий год Ruf CTR, выпущенный тиражом в 29 экземпляров, в тесте Auto Motor und Sport достиг 342 км/ч.

Салон Porsche 959 Komfort 1988 года Фото: broadarrowauctions.com

Отметим, что раллийный Porsche 959 выступал на ралли «Дакар», а модифицированная для кольцевых заездов версия выходила на старт гонок на выносливость — в том числе в «24 часах Ле-Мана».