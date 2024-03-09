Йос Ферстаппен: если Хорнер останется в «Ред Булл», это не пойдёт на пользу команде

Отец Макса Ферстаппена Йос высказался насчёт потенциального ухода руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера на фоне служебного скандала.

«Скандал вокруг команды оказывает негативное влияние на Макса. Он был третьим на первой тренировке, и всё, о чём мы слышим, — это о Хорнере и о том, что произошло в этой ситуации. На пресс-конференции, которую Хорнер дал на днях, всё было посвящено ему и его проблемам, в то время как мы должны были говорить о Максе, машине, его выступлениях и гонке.

Я уже говорил, что, по-моему, если он останется во главе команды, возникнут проблемы. Я думаю, Кристиану уже слишком поздно говорить «Оставьте меня в покое», но у него есть поддержка тайского владельца, поэтому я думаю, что он останется до конца сезона. Я сказал, что так и будет, но, если он останется, вся эта ситуация действительно не пойдёт на пользу команде», — приводит слова Йоса портал Daily Mail.