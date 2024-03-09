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«Сайнсы 2 — аппендицит 0». Карлос Сайнс опубликовал фото с отцом из больницы

«Сайнсы 2 — аппендицит 0». Карлос Сайнс опубликовал фото с отцом из больницы
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс опубликовал в социальных сетях ироничный пост о своей госпитализации из-за воспаления аппендикса. Он прикрепил к нему два снимка: своё фото из больницы и архивное фото своего отца, которого также в молодости госпитализировали из-за аппендицита.

Фото: личный архив Карлоса Сайнса

Фото: личный архи семьи Сайнс

«Сайнсы — аппендицит: 2:0. Спасибо всем за ваши сообщения, которые вы отправили за последние 24 часа. Я действительно чувствую вашу поддержку», — написал Сайнс в своих социальных сетях.

Напомним, ранее, перед началом второго этапа сезона-2024 в Саудовской Аравии, Карлос Сайнс чувствовал себя плохо, но принял участие в первых двух практиках в Джидде. Однако 8 марта он был госпитализирован и вскоре был прооперирован. Карлос сможет вернуться к гонкам примерно через 10 дней. На данный момент в Гран-при Саудовской Аравии его заменит Оливер Берман, который показал в третьей практике 10-е время.

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