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«Олли выступил фантастически». Фредерик Вассёр похвалил Бермана после квалификации

«Олли выступил фантастически». Фредерик Вассёр похвалил Бермана после квалификации
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Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр высоко оценил дебютное выступление Оливера Бермана в квалификации Гран-при Саудовской Аравии.

«Олли фантастически выступил в пятницу. Мы позвонили ему примерно в два часа дня и сказали, что ему нужно будет сесть за руль нашей машины. Третья практика в Джидде была его первым заездом, и в целом он проделал отличную работу. Он едва не прошёл в финальный сегмент квалификации. Это была для него отличная сессия. На практике утром мы сосредоточились на отработке различных стартовых процедур, тренировке пит-стопов и тому подобное, и он очень хорошо со всем справился. В гонке его ждёт ещё одно испытание, но в пятницу всё прошло хорошо», — заявил Фредерик Вассёр в интервью телеканалу Sky Sports.

В квалификации Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман занял 11-е место.

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