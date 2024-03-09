Стартовая решётка Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1

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Стала известна стартовая решётка гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 на трассе в Джидде. Начало гонки запланировано на 20:00 мск.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Серхио Перес («Ред Булл»).

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

5. Оскар Пиастри («Макларен»).

6. Ландо Норрис («Макларен»).

7. Джордж Расселл («Мерседес»).

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

9. Юки Цунода («РБ»).

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

11. Оливер Берман («Феррари»)

12. Александер Албон («Уильямс»).

13. Кевин Магнуссен («Хаас»).

14. Даниэль Риккардо («РБ»).

15. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

17. Эстебан Окон («Альпин»).

18. Пьер Гасли («Альпин»).

19. Логан Сарджент («Уильямс»).

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).