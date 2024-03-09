Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Йос Ферстаппен раскрыл детали своих встреч с Хорнером на Гран-при Бахрейна

Йос Ферстаппен раскрыл детали своих встреч с Хорнером на Гран-при Бахрейна
Аудио-версия:
Комментарии

Отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Йос раскрыл содержание его разговоров с руководителем команды «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Это было в пятницу, ещё до гонки, в командном трейлере. Он спросил меня: «Ты мне доверяешь? Я всё сделаю для твоего сына».

Мы активно жестикулировали, но не ругались. Но затем мы поссорились в его офисе. Я вышел оттуда, затем он подошёл ко мне и сказал: «Поздравляю, хорошая гонка», — приводит слова Йоса Ферстаппена издание Daily Mail.

Напомним, ранее появилось видео оживлённой беседы Кристиана Хорнера и Йоса Ферстаппена в паддоке на Гран-при Бахрейна. Сообщалось, что Хорнер считает Йоса Ферстаппена причастным к сливу компромата на него. Сам Ферстаппен-старший заявил, что он к этому непричастен, но, по его мнению, Кристиан Хорнер должен покинуть свой пост в «Ред Булл».

Материалы по теме
Видео
Появилось видео оживлённой беседы Хорнера и Йоса Ферстаппена в паддоке
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android