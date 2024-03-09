Марко — о поддержке от Ферстаппена: он один из немногих, кто проявляет преданность

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко отреагировал на слова трёхкратного чемпиона мира и пилота команды голландца Макса Ферстаппена, заявившего, что австрийский коллектив столкнётся с проблемами, если Марко покинет его.

«Это очень впечатляет. Я очень благодарен ему за это. Он один из немногих, кто проявляет преданность и обладает сильным характером», — приводит слова Марко Formel1.de.

В начале марта стало известно о начале внутреннего расследования «Ред Булл» в отношении Хельмута Марко из-за распространения персональных данных, которые могут быть связаны с делом главы команды Кристиана Хорнера. Напомним, ранее Хорнер был обвинён в «контролирующем поведении» по отношению к одной из сотрудниц компании и оправдан.