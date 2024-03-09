Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Саудовской Аравии

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке Гран-при Саудовской Аравии, которая состоялась сегодня, 9 марта, в Джидде.

«Фантастическая машина. После сейфти-кара, когда нужно было обгонять других пилотов на холодных шинах, было скользко, но весело. Мы не планировали проводить такой длинный отрезок, но всё в итоге сработало. Как и сказал Чеко, это одна из самых физически сложных трасс в календаре», — сказал Ферстаппен после выступления.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.643.

3. Шарль Леклер («Феррари») +18.639.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +32.007.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +35.759.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +39.936.

7. Оливер Берман («Феррари») +42.679.

8. Ландо Норрис («Макларен») +45.708.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +47.391.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:16.996.