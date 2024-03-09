Леклер: Берман проделал великолепную работу, его приход в Ф-1 — лишь вопрос времени

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высоко оценил дебют своего напарника на Гран-при Саудовской Аравии Оливера Бермана, который в этот уикэнд дебютировал в Формуле-1.

«Он абсолютно заслуживает такого результата. Оливер проделал великолепную работу, сегодня он был невероятным. Седьмое место в первой гонке Формулы-1, притом, что у него была только третья тренировка, почти не зная машины, это великолепно. Теперь все увидели его талант. Так что, думаю, его приход в Формулу-1 — лишь вопрос времени», — заявил Шарль Леклер после финиша гонки в Джидде.

На Гран-при Саудовской Аравии Шарль Леклер занял третье место. Третий по юности дебютант в истории Формулы-1 Оливер Берман финишировал в своей первой гонке седьмым.

Напомним, Оливер Берман временно заменяет Карлоса Сайнса, который перенес операцию по удалению аппендикса.