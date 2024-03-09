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Серхио Перес: обидный штраф, я был близок к Максу

Серхио Перес: обидный штраф, я был близок к Максу
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал итоги гонки Гран-при Саудовской Аравии, отметив, что он получил обидный штраф по ходу гонки.

«Мы добились прогресса. Жаль, что вчера не удалось пробиться на первый ряд в квалификации. У нас был отличный старт, но Леклер в итоге удержался. Сейфти-кар нам не помог — из-за его раннего появления отрезок на «харде» получился слишком длинным.

В целом это был хороший день для команды. Трасса сильно отличается от Сахира, но мы вновь добились хорошего результата и сегодня смотрелись лучше. Жаль, что мы получили штраф, но я был близок к Максу, все заехали в боксы, такое случается», — заявил мексиканский гонщик после финиша гонки в Джидде.

Серхио Перес занял на Гран-при Саудовской Аравии второе место, уступив своему напарнику по «Ред Булл» Максу Ферстаппену 13 секунд.

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