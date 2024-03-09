«Это рождение звезды!» Чемпион Ф-1 Деймон Хилл — о дебюте Бермана

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл заявил, что выступление его соотечественника Оливера Бермана на Гран-при Саудовской Аравии означает зарождение новой звезды в автоспорте.

«Звезда родилась!

Прыгнуть в «Феррари» в такой короткий срок, на такой устрашающей трассе, как Джидда, выдержать огромное давление со стороны Ландо и Льюиса и удержать их обоих. Ух ты», — написал Деймон Хилл на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

На Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман финишировал в своей первой гонке в Формуле-1 седьмым. Он был признан гонщиком дня.

Напомним, выступающий на основном расписании в Формуле-2 Оливер Берман временно заменяет испанца Карлоса Сайнса, который перенёс операцию по удалению аппендикса.