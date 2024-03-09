«Я не против, если так и продолжится». Хельмут Марко — об очередном дубле «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал второй дубль австрийской команды в двух первых гонках Формулы-1 сезона-2024.

«Это потрясающе, мы очень счастливы. Оба наших гонщика провели фантастическую гонку. Машина тоже прекрасна, всё работает. Стратегия, пит-стопы и износ шин. Две гонки с дублем. Это большое достижение. Я не против, если так и продолжится. Надеюсь на это, но не особо верю.

Это были две разные трассы. Должен сказать, что износ шин оказался выше, чем мы ожидали, особенно на «харде». «Феррари» ближе к нам, чем была. Вот почему я не считаю, что такой же результат будет в Мельбурне, Китае или на Сузуке. Но у нас есть сильная машина, которая необходима Максу для завоевания четвёртого титула. Это наша цель», — приводит слова Хельмута Марко издание GP Blog.