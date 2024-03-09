Хорнер — о скандалах в «Ред Булл»: спекуляций много, но мы сосредоточены на гонках

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда продолжает слаженную работу, несмотря на многочисленные скандалы, потрясшие общественность в начале сезона.

«Очевидно, на этой теме сделано немало. Но мы одна команда, и ничто не может быть важнее, чем команда. В этот коллектив входят более 1400 человек, и у каждого, от самого низа до самой вершины, есть своя роль.

Без их работы нельзя было бы добиться таких результатов. К сожалению, в этот уикенд было много спекуляций, но, повторюсь, мы сосредоточены на гонках», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ранее издание Autosport сообщило, что концерн «Ред Булл» начал расследование против советника команды Хельмута Марко.