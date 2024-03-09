Алонсо отреагировал на финиш впереди «Макларена», «Феррари» и двух «Мерседесов»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что его пятое место на Гран-при Саудовской Аравии является максимумом для его команды на данный момент.

«Я очень доволен пятым местом в сегодняшней гонке. Я считаю, что финишировать впереди одного «Макларена», одной «Феррари» и обоих «Мерседесов» — это отличный результат для команды и, наверное, это максимум, которого мы можем достичь на данный момент.

Гонка была напряжённой от старта до финиша, большую часть дистанции Джордж Расселл шёл очень близко позади меня. Мы немного рисковали, проехав более 40 кругов на жёстких шинах, но мы хорошо справились с этим и смогли реализовать стратегию с одним пит-стопом.

Мы продолжим стремиться к прогрессу и сосредоточимся на улучшении результатов в долгосрочной перспективе, ведь впереди очень длинный сезон», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».