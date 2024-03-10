Вольф: я бы хотел, чтобы Ферстаппен был у меня в «Мерседесе»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что заинтересован в переходе трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в 2025 году.

«Я бы хотел, чтобы Ферстаппен был у меня. Но для начала нам нужно разобраться с машиной. Мы обязаны улучшить машину ради наших пилотов в лице Джорджа и Льюиса, прежде чем мечтать о следующем годе», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Напомним, ранее стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и перейдёт в «Феррари», где его напарником станет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду ему исполнится 40 лет.