Льюис Хэмилтон: мы надеялись на сейфти-кар

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как сложилась его гонка на Гран-при Саудовской Аравии, в которой он занял девятое место.

«Сегодня мы попробовали проехать длинный отрезок в надежде на появление сейфти-кара. К сожалению, этого так и не произошло. В итоге мы финишировали даже немного дальше, чем стартовали. Однако нам стоило попробовать что-то особенное. В такой ситуации это лучший результат из того, что мы могли добиться сегодня.

У этой машины есть потенциал, но нам всё ещё нужно улучшать её. Машина сегодня была довольно хороша в средних и медленных поворотах, но мы теряли в скоростных поворотах. Будет трудно достигнуть прогресса, но мы постараемся улучшить ситуацию настолько, насколько сможем. Я знаю, что все на фабрике будут работать не покладая рук», — приводит слова Льюиса Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».