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Юки Цунода оштрафован за инцидент до старта гонки

Юки Цунода оштрафован за инцидент до старта гонки
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Пилот «РБ» Юки Цунода после финиша гонки Гран-при Саудовской Аравии получил штраф за инцидент, который произошёл ещё до старта гонки.

Стюарды выписали японскому гонщику + пять секунд к его результату за небезопасный выезд на фаст-лейн. В том моменте Цунода едва не въехал в машину пилота «Макларена» Ландо Норриса, когда гонщики выезжали выстраиваться на стартовую решётку.

К итоговому результату Юки Цуноды добавлено пять секунд. Обычно за такие нарушения начисляют ещё и один штрафной балл, но учитывая, что инцидент произошёл не во время гонки, стюарды решили ограничиться одним лишь пятисекундным штрафом. Впрочем, он не повлиял на положение гонщиков в итоговом протоколе – Юки Цунода сохранил своё 14-е место на Гран-при Саудовской Аравии.

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