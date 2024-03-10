Лэнс Стролл прокомментировал свою аварию на Гран-при Саудовской Аравии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал собственную аварию на первых кругах Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Напарник Стролла по команде Фернандо Алонсо финишировал пятым.

«Разочаровывающий способ завершить хороший уикенд. Я сильно атаковал на первых кругах, потому что машины вокруг меня, определённо, были быстрее, а с шинами уже начинали возникать проблемы. Я старался создать отрыв и просто зацепил стену.

Но есть и позитивные моменты. Команда набрала очки в обеих гонках, и мы чувствуем, что из машины можно извлечь больше скорости. Я уже с нетерпением жду Австралии — я наслаждаюсь гонкой там и самой страной, и я уверен, что мы сумеем вновь набрать ход", — приводит слова Стролла пресс-служба его команды.