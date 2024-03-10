Пиастри — о 4-м месте в Саудовской Аравии: это был максимум для «Макларена»

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри прокомментировал выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся вчера, 9 марта. Напомним, Пиастри финишировал четвёртым, победителем этапа стал трёхкратный чемпион мира голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Четвёртое место! Я считаю, что это, без сомнений, был максимум, которого мы могли добиться в этой гонке, мы справились.

Было неприятно надолго застрять позади Льюиса Хэмилтона, но как по мне, это наибольшее число очков, которые мы могли набрать в этот уикенд, так что я счастлив. Уже не терпится отправиться в Мельбурн и принять участие в домашней гонке перед австралийскими болельщиками», — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».