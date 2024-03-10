Норрис высказался о своей неудачной стратегии на Гран-при Саудовской Аравии

Британский автогонщик «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от своего выступления на Гран-при Саудовской Аравии прошлым вечером.

«Неплохая гонка. То, что мы пробовали придумать со стратегией, не оправдало себя. Но это была хорошая попытка, и, думаю, правильное решение, так как мы рассматривали все варианты. Сегодня у машины был приличный темп. Может, мы и упустили пару очков, но, думаю, сделали всё, что могли. Мы рискнули, иногда это срабатывает, иногда нет. Сегодня — нет, но мы были близки. Вообще я доволен, думаю, сегодняшний темп был хорош, так что есть несколько положительных признаков. Думаем о следующей гонке!» — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

Победителем Гран-при Саудовской Аравии стал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Норрис финишировал восьмым. По ходу гонки он был одним из немногих, кто не совершил пит-стоп на первых кругах, когда на трассе появился сейфти-кар.