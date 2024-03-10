«Ред Булл» обогнал «Уильямс» по количеству побед в истории Формулы-1

После Гран-при Саудовской Аравии австрийская гоночная команда «Ред Булл» обошла британскую команду «Уильямс» по количеству побед в Формуле-1.
На трассе в Джидде победителем второго этапа сезона-2024 стал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Таким образом, эта победа стала для его команды 115-й в истории чемпионата и позволила обогнать «Уильямс», в активе которого 114 первых мест.
Абсолютным лидером по числу выигрышей в истории является «Феррари» — 243. А целиком топ-10 команд-победителей Гран-при Формулы-1 выглядит так:
1. «Феррари» — 243.
2. «Макларен» — 183.
3. «Мерседес» — 125.
4. «Ред Булл» — 115.
5. «Уильямс» — 114.
6. «Лотус» — 81.
7–8. «Брэбем» — 35.
7–8. «Рено» — 35.
9. «Бенеттон» — 27.
10. «Тиррелл» — 23.