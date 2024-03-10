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«Ред Булл» обогнал «Уильямс» по количеству побед в истории Формулы-1

После Гран-при Саудовской Аравии австрийская гоночная команда «Ред Булл» обошла британскую команду «Уильямс» по количеству побед в Формуле-1.

На трассе в Джидде победителем второго этапа сезона-2024 стал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Таким образом, эта победа стала для его команды 115-й в истории чемпионата и позволила обогнать «Уильямс», в активе которого 114 первых мест.

Абсолютным лидером по числу выигрышей в истории является «Феррари» — 243. А целиком топ-10 команд-победителей Гран-при Формулы-1 выглядит так:

1. «Феррари» — 243.

2. «Макларен» — 183.

3. «Мерседес» — 125.

4. «Ред Булл» — 115.

5. «Уильямс» — 114.

6. «Лотус» — 81.

7–8. «Брэбем» — 35.

7–8. «Рено» — 35.

9. «Бенеттон» — 27.

10. «Тиррелл» — 23.