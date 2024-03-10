Хорнер — о Ферстаппене: если кто-то не хочет оставаться в команде, мы не будем давить

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что не будет препятствовать уходу трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из команды, если он захочет покинуть её.

«С Максом всё в порядке. Он хорошо работает с командой, напряжения нет. Вы видите, как расслабленно он ведёт себя со всеми, и это отражается на его выступлениях. Так что проблем нет.

Всё как в жизни: нельзя заставить кого-то находиться где-то листком бумаги. Если кто-то не хочет находиться в команде, мы не будем давить на него против его воли.

Работа в команде предполагает преданность и желание, и у Макса это есть. Он здесь с 18 лет. И я не сомневаюсь, что так будет и впредь», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Ранее о положении Ферстаппена высказался член руководства «Ред Булл» Оливер Минцлафф.