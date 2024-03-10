Ферстаппен — об атмосфере в «Ред Булл»: у нас мир и согласие

Пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, как на команду повлиял скандал, связанный с главой коллектива Кристианом Хорнером.

«Я всегда говорил, что самое важное — то, что мы работаем вместе, как одна команда, в мире и согласии. И это принцип, с которым согласен каждый внутри коллектива. Так что, надеюсь, это будет только укрепляться. Все пытаются сосредоточиться в одном направлении. Я думаю, что положительный аспект сложившейся ситуации заключается в том, что она не повлияла на наши выступления. «Ред Булл» — очень сильная команда. Мне кажется, что это видно не только на примере пилотов, но и механиков, инженеров, каждый выполняет свою работу. Даже когда что-то случается, все всё равно сконцентрированы на своей роли, как и должно быть», — приводит слова Ферстаппена сайт Racer.

Напомним, вчера голландский гонщик одержал победу на Гран-при Саудовской Аравии. Для Ферстаппена это 19-е первое место за последние 20 гонок. Также благодаря выигрышу он достиг отметки в 100 подиумов за карьеру (188 гонок).