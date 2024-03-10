Серхио Перес находится в четырёх баллах от дисквалификации после этапа в Джидде

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес получил очередной штрафной балл на Гран-при Саудовской Аравии. Мексиканец был наказан за небезопасный выезд из боксов, когда он едва не создал аварийную ситуацию с испанцем Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Изучив видеозапись, стюарды выяснили, что Перес выехал из боксов, когда ему был показан красный сигнал, означающий, что ему необходимо подождать.

Отметим, что это восьмое штрафное очко для пилота «Ред Булл» за последние 12 месяцев. Ранее он совершил нарушения на Гран-при Сингапура (1 балл), Гран-при Японии (4 балла) и Гран-при Абу-Даби (2 балла). В случае, если Перес наберёт 12 штрафных очков, он будет автоматически дисквалифицирован на одну гонку. Отметим, что по регламенту ближайший штрафной балл с него спишут через 190 дней.

Ранее Перес прокомментировал выступление на Гран-при Саудовской Аравии.