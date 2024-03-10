Марко ответил на обвинения в том, что он «слил информацию» по Хорнеру

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал комментарий по поводу слухов о том, якобы он «слил информацию», касающуюся руководителя команды Кристиана Хорнера, которая привела к громкому скандалу.

«То, что я мог слить информацию, — это нонсенс. Я и так счастлив, если могу наполовину использовать свой мобильный телефон. Я намеренно держался в стороне от этого, это абсурд», — приводит слова Марко GPblog.

Вчера издание Autosport сообщило, что компания «Ред Булл» начала расследование в отношении Марко. Якобы он подозревается в распространении персональных данных и материалов дела против Хорнера, за что ему может грозить отстранение от своей должности.

Сам Марко признал, что есть вероятность того, что он не поедет на Гран-при Австралии. Он намерен обсудить своё будущее в гоночной команде со своим непосредственным начальником Оливером Минцлаффом.