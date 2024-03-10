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McLaren готовит 1000-сильный гибрид с активной аэродинамикой в стиле Формулы-1

McLaren готовит 1000-сильный гибрид с активной аэродинамикой в стиле Формулы-1
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Компания McLaren работает над новым дорожным гиперкаром с гибридным двигателем мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Новинка в данный момент находится в стадии настройки и должна быть представлена до конца 2024 года, сообщает издание Auto News.

Предполагается, что внешне гиперкар будет выполнен в том же стиле, что и McLaren Artura. В основу силовой установки автомобиля будет положен бензиновый турбомотор V8, при этом его кузов ради снижения массы выполнен из карбона. Также известно, что у машины будет активная аэродинамика в стиле Формулы-1.

Отметим, что чуть ранее в McLaren представили новый спорткар — Artura с открытым верхом стала первым гибридным родстером в истории марки. Кроме того, в декабре официально дебютировал GTS — 418-сильный преемник McLaren GT.

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