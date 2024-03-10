«Я просто никого не увидел». Перес взял на себя вину за штраф в Джидде

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес взял на себя вину за небезопасный сход и последующий штраф, наложенный на него стюардами Гран-При Саудовской Аравии.

Мексиканец был наказан за небезопасный выезд из боксов, когда он едва не создал аварийную ситуацию с испанцем Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

«Когда я выезжал, это была фактически моя ошибка, потому что команда сказала мне немного подождать. Когда я посмотрел в зеркало, там никого не было. Я просто никого не увидел.

Иногда команда может быть немного медленнее, чем пилот в машине. Но в этот раз всё было наоборот. Да, я виноват в произошедшем. Наказание было справедливым», — приводит слова Переса F1i.

Отметим, что это восьмое штрафное очко для пилота «Ред Булл» за последние 12 месяцев. Ранее он совершил нарушения на Гран-при Сингапура (1 балл), Гран-при Японии (4 балла) и Гран-при Абу-Даби (2 балла). В случае, если Перес наберёт 12 штрафных очков, он будет автоматически дисквалифицирован на одну гонку. Отметим, что по регламенту ближайший штрафной балл с него спишут через 190 дней.